В Украине вынесли приговор россиянину, на чьих руках кровь многих украинских бойцов: фото

В Донецкой области вынесли приговор боевику Руслану Гаджиеву, который был танкистом в батальоне "Август" боевиков ДНР.

Его приговорили к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Гражданина России признали виновным в ведении агрессивной войны по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 УК Украины), участию в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), незаконном хранении огнестрельного оружия (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263 УК Украины) и террористическом акте (ч. 3 ст. 258 УК Украины).

По версии следствия, в течение с декабря 2014 года по январь 2015 года он вел обстрелы в районе населенного пункта Санжаровка Донецкой области. Он убил минимум восемь украинских солдат. Еще 12 военнослужащих ВСУ получили ранения разной степени.

Его удалось задержать в конце января 2015 года. Интересно, что сам Гаджиев полностью признал свою вину.

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