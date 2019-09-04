Фашизм для маленьких: в сети показали фото необычной детской площадки в России

В российской Калужской области при строительстве детской площадки произошел весьма странный инцидент. Дело в том, что место для отдыха детей выполнили в виде свастики.

В социальных сетях люди пишут, площадку только начали строить и это "промежуточный этап работы".

"Вот такую детскую площадку сделали в Юхнове (Калужская область) к 80-летию начала Второй Мировой войны.

Вернее, еще не сделали — это промежуточный этап работы. Рабочие говорят, что это случайно вышло: щебенка так рассыпалась, ветер подул, пепел древних ариев стукнул в сердца. Обещают быстро все убрать и залить", - пишут в сети.

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