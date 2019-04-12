Украинского футболиста в Европе обвинили в расизме и нацизме

Генеральный секретарь левой испанской партии "Подемос" Пабло Иглесиас обвинил украинского нападающего "Альбасете" Романа Зозулю в расизме и неонацизме.

Об этом сообщает Marca.

"Разумно было бы, если бы в Германии наняли футболиста, у которого есть татуировки со свастикой, а также он делает нацистский жест? Когда мы говорим о Зозулю, мы не говорим о футболисте с определенными идеологическими взглядами, на которые, безусловно, каждый имеет право, мы говорим о неонацистах, мы говорим о расизме, который наносит футболу огромный ущерб. Вот, почему я думаю, что фанаты "Райо Вальекано" подали пример демократической приверженности", - сказал Иглесиас.

Напомним, что в 2017 году Зозуля мог перейти в "Райо Вальекано", но трансфер сорвался из-за фанатов клуба, которые обвинили форварда в нацистских взглядах.

Стоит отметить, что ассоциация испанских футболистов выразила поддержку Зозуле, который собирается подать в суд на политика.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зозуля забил красивый гол в Испании.