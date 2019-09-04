Подросток устроил опасное ДТП с переворотом под Ивано-Франковском: фото

В понедельник, 2 сентября, 15-летний водитель устроил опасное ДТП с переворотом в Ивано-Франковской области.

Об этом говорится на странице dtp.ua в Instagram.

Авария произошла около 17:20 в селе Сварычев.

"15-летний житель района, управляя автомобилем Skoda, на дороге сообщением Креховичи – Дзвыняч не справился с управлением и совершил съезд в кювет. В результате ДТП 25-летний пассажир автомобиля получил телесные повреждения, однако от госпитализации категорически отказался", - сказано в сообщении.

Новость о ДТП активно комментируют в сети.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети опубликовали видео момента резонансного ДТП в Киеве на мосту Патона, которое произошло 2 сентября. В результате страшной аварии тяжелые травмы получили два человека из Audi. Их смогли достать из автомобиля только при помощи специальных инструментов.