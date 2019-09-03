Вынесло на встречку и обратно: появилось видео момента жуткого ДТП на мосту Патона в Киеве

В сети опубликовали видео момента резонансного ДТП в Киеве на мосту Патона, которое произошло 2 сентября.

Судя по опубликованным кадрам записи с регистратора попутного авто, водитель Audi TT хотел обойти идущие впереди автомобили, но потерял управление и вылетел на встречную полосу движения. На "встрече" он столкнулся с другим автомобилем. При столкновении у Audi вылетел двигатель.

В результате страшной аварии тяжелые травмы получили два человека из Audi. Их смогли достать из автомобиля только при помощи специальных инструментов.

Также в сообществе dtp.kiev.ua отмечают, что водитель Audi TT ранее неоднократно нарушал правила дорожного движения и выкладывал видео с дорог столицы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали видео из автомобиля нарушителя, который устроил масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве.