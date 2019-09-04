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Приехало много "скорых": жителей Донецка напугал мощный смертельный взрыв

среда, 04 сентября 2019, 11:59
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Жители оккупированного боевиками Донецка 4 сентября сообщили о мощном взрыве, который прогремел в городе.

В социальных сетях люди отмечают, что хлопок был слышен в районе шахты имени Скочинского.

Есть версия, что здесь детонировали шахтные взрывчатые вещества, которые в момент взрыва были в лаборатории шахты.

"ОЦКБ громкий бах. До Лидиевки дошло, сигналки сработали у машин. На сити тоже нормально было слышно", "А что бахнуло так громко?", "Деньги. Это отмываются деньги с обеих сторон. Пора взрослеть", - пишут в сети.

Также некоторые жители города отмечают, что в результате взрыва погиб один человек. На место событий приехало много автомобилей скорой помощи и МЧС.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети показали интересную фотографию из оккупированного боевиками Донецка, на котором запечатлен старый автобус, выпущенный на линию общественного транспорта.

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