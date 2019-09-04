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Украинку нашли убитой на курорте в Турции: фото подозреваемого

среда, 04 сентября 2019, 15:45
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В Турции, на известном курорте Анталия, была найдена мертвой гражданка Украины, полиция предполагает, что ее убили.

Об этом сообщает местное издание Yeni Alanya.

Журналисты также назвали место обнаружения тела женщины.

"Женщину нашли за трансформаторной будкой в парке Муратпаша", - сообщают СМИ.

Полицейские уже сумели выяснить, что украинка накануне в парке распивала алкогольные напитки с местным жителем. Затем пара уединилась за трансформаторной будкой. Ее спутника удалось задержать, у него нашли украшения женщины. Его задержали по подозрению в умышленном убийстве и ограблении.

Также правоохранители считают, что женщина могла заниматься проституцией.

Как сообщал "Апостроф", летом в Германии работодатель убил гражданку Украины Наталию Михайлюк, перед этим он украл у женщины паспорт, не дав ей возможности вернуться домой к семье.

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