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​Устраивал скандалы и давил на жалость: появились данные о жестоком убийце украинки в Германии

вторник, 30 июля 2019, 21:55
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Немецкий работодатель, который убил украинку Наталию Михайлюк, устраивал ей скандалы и доставал звонками, а также постоянно давил на жалость.

Об этом рассказал граждански муж убитой, передает "КП в Украине".

"Украинские посредники нашли ей работу – гулять с собакой час или два в день. Немец платил за это 10 евро в час. Потом предложил ей убирать у него за дополнительную плату. А затем – жить у него бесплатно, отрабатывая жилье уборкой и прогулками с псом", - рассказывает Александр.

По словам гражданского мужа, немец с самого начала неоднозначно относился к вынужденной сожительнице – не давал ей покоя, цеплялся к мелочам – мол, не так убрала, доставал звонками и сообщениями, когда уходила на работу.

"А вечером устраивал скандалы – почему не позвонила, не написала?! Мне эта ситуация сразу не понравилась – живет одна, у какого-то мужика, почему-то должна отчитываться перед ним… Хотя Наталя мне всего не рассказывала – знала, что я импульсивный, и если что-то не так пойдет, то заберу ее оттуда", - рассказывает Александр.

Хозяин квартиры на самом деле сам снимал ее – у государства за 600 евро в месяц. Не работал, сидел дома, а до этого был хаусмастером - чинил мелкие неполадки в таких же государственных домах.

В Германии не у всех есть своя недвижимость – за нее приходится платить высокий налог, поэтому люди часто выбирают такое жилье. Получая тысячу евро или больше помощи, немец не бедствовал, имел свое авто. Давил на жалость – пару лет назад лежал в коме, побили арабы.

В конце июня, спустя месяц работы, по настоянию Александра, Наталья собиралась домой – такое условие поставил любимый: чтоб до конца первого месяца вернулась. Но 30 июня она позвонила – не приедет. Сообщила, что хозяин якобы в больницу с инсультом. В квартире остается собака, она ее оставлять не хочет – будет ждать, пока его выпишут.

Вскоре выяснилось, что работодатель просто украл у Натальи ее загранпаспорт.

"А этот дед, может быть, влюбился, нарисовал себе какие-то мультики и верил в них… Чтобы не уехала – украл паспорт", - поделился возлюбленный девушки.

Детально об убийстве украинки в Германии читайте в материале "Апострофа": Жестокое убийство украинки в Германии: все подробности трагедии с Натальей Михайлюк.

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