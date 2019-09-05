Идеальный сезон: "миллионы" туристов в Крыму показали одним фото

В интернете одним фото показали, как обстоят дела с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму в начале сентября, который считается "бархатным" сезоном.

Соответствующий снимок обнародован на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Оленевка. Идеальный бархатный сезон", - говорится в подписи к фото.

Стоит отметить, что оккупационные власти полуострова неоднократно заявляли о том, что в Крыму отдыхают миллионы туристов, но, судя по фото, дела обстоят совсем иначе. На ранее популярном пляже совсем никого нет.

Как сообщал "Апостроф", несмотря на окончание лета, в оккупированном Крыму сохраняется прекрасная погода, что должно привлекать тысячи туристов на закрытие сезона отпусков.