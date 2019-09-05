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Жертв выбирает среди детей: полиция показала фото воровки, "работающей" в Киевской области

четверг, 05 сентября 2019, 01:42
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В Белой Церкви Киевской области местная жительница "охотилась" на ювелирные изделия, которые носили малолетние дети.

Как сообщили в пресс-службе Национальной полиции, 33-летняя местная жительница грабила малолетних детей прямо на игровых площадках.

По уточненным данным правоохранителей, преступница входила в доверия к несовершеннолетним и выманивала у доверчивых детей золотые украшения.

В отношении нее открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 185 (кража) и ч. 1 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

"Обращаемся к гражданам, если вы узнаете женщину на фото и стали жертвой преступления, обращайтесь в полицию", - сообщили в полиции и опубликовали фото воровки.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Запорожье очевидцы "наказали" воровку, промышлявшую в магазинах на местном рынке.

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