В Запорожье наглую воровку облили зеленкой: опубликованы фото

Во вторник, 30 июля, в Запорожье очевидцы "наказали" воровку, промышлявшую в магазинах на местном рынке.

Об этом сообщает gazeta.zp.ua.

Женщину облили зеленкой и привели в отделение полиции.

"Было подано пять заявлений, факт воровства подтверждается записью видеокамер. Ждем результатов работы нашей доблестной полиции", - заявили очевидцы инцидента.

Уточняется, что злоумышленницу поймали в магазине "SitiOpt".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве, на улице Елены Телиги полицейские задержали уличную воровку, которая выхватила из рук девушки телефон, отвлекая ее разговором.

Ранее в Киеве воровка, украв телефон из кармана пассажирки метро, устроила жалобный "концерт" в отделении полиции.

Также в сети появилось несколько фотографий воровки, которая украла банковскую карту в одном из магазинов Киева.