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На военном полигоне под Ровно произошло смертельное ЧП с бойцом ВСУ: подробности

четверг, 05 сентября 2019, 17:27
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В ночь на понедельник, 2 сентября, на Ровенском общевойсковом полигоне произошло смертельное ЧП - умер 39-летний мобилизованный из Черкасской области.

Об этом сообщает "Сегодня".

По словам руководителя пресс-центра оперативного командования "Запад" Анатолия Прошина, мужчине стало плохо, бойцу оказали первую медицинскую помощь, но спасти его не удалось.

Медики заявили, что причиной смерти предварительно стала острая сердечная недостаточность, запланировано проведение судебно-медицинской экспертизы.

В настоящее время идет служебное расследование, работает военная служба правопорядка совместно с полицейскими.

Уточняется, что мужчина находился на Ровенском военном полигоне с 31 августа.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре загадочно погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины - тело мужчины обнаружили на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова.

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