В Днепре загадочно погиб военный: первые подробности

В Днепре загадочно погиб военнослужащий Национальной гвардии Украины - тело мужчины в пятницу, 12 июля, обнаружили на территории Южного машиностроительного завода имени Макарова.

Об этом сообщает "Информатор".

Так, тело военного нашли на дорожке возле поста на южной стороне предприятия. Рядом лежал АК-74, который парень якобы получил, когда заступал на дежурство.

По предварительным данным, смерть наступила в результате пулевого ранения в голову. Однако родные и близкие погибшего не верят, что это было самоубийство. У парня были большие планы на ближайшее время, и он активно занимался решением важных для этого вопросов.

В настоящее время по факту гибели военнослужащего, 1999 года рождения, проводятся проверки, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

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26 июня в Виннице после страшного инцидента умер ветеран АТО Максим Слипенький.

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