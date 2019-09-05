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Называл себя мессией: в Черкассах скандал из-за изнасилования девушки водителем "Блаблакара"

четверг, 05 сентября 2019, 14:38
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Водителя сервиса для поиска попутчиков BlaBlaCar обвинили в изнасиловании своей пассажирки в Черкасской области.

Об этом сообщает издание "Вечерние Черкассы".

Подруга потерпевшей, Анастасия Жукова, рассказала, что 30 сентября 26-летняя жительница Черкасс возвращалась домой из Одессы и договорилась через BlaBlaCar с мужчиной, который также ехал туда. В районе города Смела водитель набросился на нее с ножом.

"Когда они ехали, водитель всячески отказывал другим пассажирам и не принимал их. При этом вел себя очень странно. Говорил, что мессия и убьет всех евреев. Затем изнасиловал. Девушка даже не сопротивлялась, потому что у него был нож. Решила, что лучше уж так, чем потом еще и убьют. Произошло это все под Смелой. Еще отвез потом в Черкассы ее. Она сразу написала заявление в полицию и обратилась к судмедэкспертам. Но он следов даже не оставил. Был в презервативе", – говорит Анастасия.

После обращения в полицию следователи начали поиски подозреваемого.

"Подруга позвонила ему и договорилась о якобы встрече. На самом деле следователи хотели встретиться с ним под видом пассажиров, но тот водитель так и не появился. После этого он вообще перестал брать трубку. Девушка до сих пор в шоковом состоянии", – добавила Жукова.

Спикер областной полиции Дмитрий Грищенко подтвердил факт обращения по поводу изнасилования.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве таксист напал на женщину, которую подвозил к дому, изнасиловал ее и забрал у нее украшения.

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