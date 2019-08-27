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В Киеве таксист изнасиловал и ограбил пассажирку: подробности ЧП

вторник, 27 августа 2019, 17:28
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В Киеве таксист напал на женщину, которую подвозил к дому, изнасиловал ее и забрал у нее украшения.

Об этом рассказал заместитель начальника отделения Голосеевского управления полиции столицы Дмитрий Линник, передает отдел коммуникаций ГУНП.

По его словам, пострадавшая – 33-летняя женщина, обратилась в полицию и заявила, что ее изнасиловали и обокрали. В качестве виновника она указала на таксиста, который ее подвозил.

Полицейским удалось по камерам наблюдения выявить насильника. Им оказался ранее не судимый 41-летний житель Киевской области. Он признался в содеянном.

"Благодаря камерам видеонаблюдения удалось установить автомобиль, на котором женщина уехала из ресторана. За считанные часы мы нашли и владельца транспорта. Мужчина признался, что той ночью действительно таксовал и подвозил потерпевшую домой. По словам потерпевшего, женщина была в состоянии алкогольного опьянения, поэтому он решил воспользоваться ее беззащитностью: изнасиловал ее и забрал золотые украшения", - рассказал сотрудник полиции.

Насильнику уже сообщили о подозрении по ст. 152 УК Украины, ему грозит до 5 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Днепре жители заметили педофила, который пытался изнасиловать несовершеннолетнюю девочку, он сумел сбежать от преследователей.

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