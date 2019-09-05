Под Житомиром грузовик превратил авто с 5 пассажирами в груду металла: фото смертельного ДТП

В четверг, 5 сентября, утром на 178 км автотрассы Киев - Чоп возле поселка Пулино произошло столкновение легковушки Audi с грузовиком, один человек погиб и пятеро - получили травмы.

Об этом сообщает сайт Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Житомирской области.

Медики скорой помощи, которые прибыли на место происшествия госпитализировали женщину, которая находилась на переднем сидении легкового авто, и пассажира, который самостоятельно покинул машину. Еще три человека оказались зажаты в деформированном от удара салоне.

Спасатели сумели освободить их с помощью гидравлических ножниц и передали медикам. Все они были доставлены в местную больницу.

Также был деблокирован 21-летний водитель авто, он погиб в результате аварии.

Как сообщал "Апостроф", ранее в аварии с участием автобуса с детьми на автодороге Киев-Чоп погиб один человек и было травмировано 13 человек, из которых 11 детей, все они доставлены в больницы города Львова.