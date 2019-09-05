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Автобус с детьми-танцорами попал в смертельное ДТП под Львовом: фото

четверг, 05 сентября 2019, 08:44
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Вечером в среду, 4 сентября, на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошла серьезная авария: автомобиль "Мерседес Вито" врезался в автобус "Неоплан" и еще один автомобиль.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции области.

Водитель автомобиля "Мерседес", 31-летний иностранец, погиб. Трагедия произошла в 20:50 в Каменка-Бугском районе.

По предварительной информации, водитель "Мерседеса" выехал на встречную полосу, где столкнулся с автобусом и автомобилем "Фольксваген Джета".

На момент столкновения в автобусе находилось 49 детей и 4 взрослых. Госпитализировано 12 детей возрастом от 10 до 12 лет и оба водителя автобуса.

Водитель "Фольксвагена" не пострадал.

Как отмечает блогер Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook, в автобусе ехал детский танцевальный коллектив из Черниговской области.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в сети показали видео из автомобиля нарушителя, который устроил масштабное ДТП на мосту Патона в Киеве в понедельник, 2 сентября.

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