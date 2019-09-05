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Рухнули "камни с неба": ВСУ нанесли мощный удар по боевикам на Донбассе, первые подробности

четверг, 05 сентября 2019, 16:12
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Украинские военные в зоне боевых действий на Донбассе нанесли мощный удар по врагу, у боевиков много "двухсотых".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил волонтер Юрий Мысягин.

По его словам, ранее стало известно, что в районе Горловки Донецкой области Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили террориста Эдуарда Иванова по прозвищу "Дюха".

"Так вот, информации пока немного, позже будет больше подробностей, но это ответные, адекватные и слаженные действия подразделений пехоты 53-й бригады и батальона "Айдар" за систематический обстрел их позиций со стороны террористов из 3-й бригады армии так называемой ДНР, - отметил Мысягин.

Волонтер уточнил, что в четверг, 5 сентября, в пригороде Горловки, а именно районе Ленинское - Широкая Балка, в результате падения "камней с неба" террористы понесли существенные потери: трое - "двухсотых", четверо - "трехсотых" (один в тяжелом состоянии).

Как сообщал "Апостроф", украинские военнослужащие совершили новый прорыв на Донбассе, продвинувшись вперед в районе Светлодарской дуги.

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