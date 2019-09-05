Блестящая операция: стало известно о большом успехе ВСУ на Донбассе, видео

Украинские военнослужащие совершили новый прорыв на Донбассе, продвинувшись вперед в районе Светлодарской дуги.
Об этом сообщает ТСН.
"Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать, даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловки", - говорит журналистам военнослужащий полка "Азов" "Тахо".
По словам военных, нынешние позиции бойцов ранее были позициями боевиков. Несколько сотен метров остается до укрепрайона боевиков, которые представляют собой сплошной тир, а в траншее - куча гильз.
Как сообщал "Апостроф", ранее сеть поразило видео воздушного удара ВСУ по боевикам на Донбассе.
Также офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой.