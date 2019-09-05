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Блестящая операция: стало известно о большом успехе ВСУ на Донбассе, видео

четверг, 05 сентября 2019, 00:14
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Украинские военнослужащие совершили новый прорыв на Донбассе, продвинувшись вперед в районе Светлодарской дуги.

Об этом сообщает ТСН.

"Это был долгий путь, но это уже наша территория. Мы ее опять забрали и она под нашим контролем. Если каждую ротацию забирать, даже по 400-600 метров, то мы гораздо быстрее придем к той самой Горловки", - говорит журналистам военнослужащий полка "Азов" "Тахо".

По словам военных, нынешние позиции бойцов ранее были позициями боевиков. Несколько сотен метров остается до укрепрайона боевиков, которые представляют собой сплошной тир, а в траншее - куча гильз.

Как сообщал "Апостроф", ранее сеть поразило видео воздушного удара ВСУ по боевикам на Донбассе.

Также офицер ВСУ показал крупным планом видео удара по боевикам под Авдеевкой.

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