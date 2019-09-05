Туристы, но не те: сеть взбудоражило видео с военной техникой Путина в Крыму

В интернете вызвало резонанс видео, на котором зафиксирована российская военная техника в оккупированном Российской Федерацией Крыму.

Соответствующий ролик размещен на странице "RoksolanaToday&Крым25%" в Twitter.

‏"Керчь. туристы на БТРах пруть по дорогам города, наплевав на всех и вся", - говорится в подписи.

Стоит отметить, что в комментариях к видео подчеркнули, что сейчас военной техники в Крыму точно больше, чем туристов. Оккупированный полуостров фактически превращается в военную базу России.

Керчь

туристы на БТРах пруть по дорогам города,наплевав на всех и всяhttps://t.co/A6o8sZJoJC — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 5 сентября 2019 г.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете одним фото показали, как обстоят дела с туристами в оккупированном Российской Федерацией Крыму в начале сентября, который считается "бархатным" сезоном.