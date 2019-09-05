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Умер после обстрела: в Одессе простились с врачом, спасавшим бойцов ВСУ на Донбассе, фото

четверг, 05 сентября 2019, 21:59
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В Одессе простились с врачом Иваном Герценом, который спасал военнослужащих в зоне проведения Операции Объединенных сил на Донбассе и умер от массивного инфаркта вскоре после того, как попал под обстрел.

Об этом пишут местные СМИ.

Умершему было 37 лет.

Иван Герцен окончил Одесский национальный медицинский университет, после чего начал работать в городской поликлинике №6. В ноябре 2018 года как офицер запаса был призван на 18 месяцев в Вооруженные силы Украины, работал в военном госпитале в Днепре, где лечил раненых в зоне АТО бойцов.

Накануне смерти Герцен попал под обстрел, когда перевозил раненых бойцов в санитарном транспорте из зоны боевых действий в госпиталь.

В сети обнародовали его фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее в селе Бохоники Винницкой области простились с погибшим на Донбассе бойцом Вооруженных сил Украины Андреем Проценко.

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