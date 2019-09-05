Под Винницей простились с молодым бойцом ВСУ, погибшим на Донбассе: фото и видео

В четверг, 5 сентября, в селе Бохоники Винницкой области простились с погибшим на Донбассе бойцом Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андреем Проценко.

Об этом сообщает местное издание vinbazar.com.

Погибшему бойцу было 24 года. Андрей Проценко умер от выстрела снайпера. Смертельное ранение он получил во время дежурства на позиции в районе Мариуполя Донецкой области 2 сентября.

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Отмечается, что у военного остались младшая сестра и родители. Ему 30 сентября должно было исполниться 25 лет. В зоне проведения Операции Объединенных сил он служил около трех месяцев.

Как сообщал "Апостроф", ранее в интернете обнародовали видео мести бойцов Вооруженных сил Украины врагу на Донбассе за провокационные обстрелы.