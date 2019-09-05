В Киеве поймали хитрую воровку с ребенком: опубликовано фото

В Киеве задержали воровку, которая проникла в квартиру к жертвам, сославшись на потребности ребенка.

Об этом сообщается на странице патрульной полиции Киева в Facebook.

Так, женщина попросилась в квартиру к мужчине, чтобы перепеленать плачущего ребенка. Зайдя в дом, она проникла в комнату хозяина, запеленала ребенка и ушла. После ее ухода мужчина обнаружил, что у него пропал ноутбук.

Он позвонил в полицию и сам попытался преследовать женщину. Прибывшие на место полицейские сумели ее задержать и обнаружили ноутбук. Также они выяснили, что женщина 26 лет уже привлекалась за аналогичные преступления.

Решается вопрос о квалификации правонарушения "горе-матери".

Как сообщал "Апостроф", ранее под Киевом задержали местную жительницу, которая "охотилась" на ювелирные изделия, которые носили малолетние дети. Преступница входила в доверие к несовершеннолетним и выманивала у них украшения.