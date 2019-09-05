В России разбился и загорелся военный вертолет: первые подробности и фото

В России 5 сентября упал военный вертолет Ми-8. ЧП произошло в Саратовской области возле поселка Соколовый.

Об этом сообщает ТАСС.

О пострадавших пока ничего неизвестно. Отмечается, что вертолет Минобороны РФ упал сразу после взлета и загорелся. Инцидент произошел на территории военной авиационной базы.

В соцсетях сообщают, что на борту находились трое военнослужащих.

Также появилось первое фото с места падения.

Как сообщал "Апостроф", 3 сентября в России в Ставропольском крае упал военный самолет Су-25УБ. В результате катастрофы погибли два пилота. Самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности. Штурмовик в результате крушения был полностью разрушен.