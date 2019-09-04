При крушении в России военного самолета никто не выжил: появилось фото с места ЧП

Вследствие катастрофы военного штурмовика Су-25УБ 3 сентября в Ставропольском крае (Россия) погибли оба пилота.

Об этом сообщает Ren.tv.

По некоторым данным, погибшие - летчики из Буденновска Артем Л. и Юрий Б. Однако пока официально эта информация не подтверждена.

Напомним, известно, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности.

Упавшее воздушное судно было обнаружено практически сразу, штурмовик в результате крушения был полностью разрушен. Спасатели с воздуха обнаружили на земле два парашюта.

В социальной сети "ВКонтакте" в одной и групп опубликовали фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажир снял на видео момент смертельного ЧП с самолетом в России, на борту которого находились около полсотни пассажиров.