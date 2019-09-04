RU  UA  EN

среда, 4 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
25.00
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

4 сентября

09:15
​Что происходит с гривной: официальный курс на 4 сентября

3 сентября

17:52
Нацкомиссия может стать монополистом: президент УФТ предупредила об опасности принятия проекта №9035
17:18
Предприятие "Укроборонпрома" заявило о рекордных контрактах на экспорт
16:23
Сколько получает народный депутат: опубликована инфографика
15:19
​В Раде снова всплыла скандальная идея о контроле над мобильной связью
14:25
​Что происходит с гривней в обменниках: появилось фото
13:21
​Россия может потерять 500 млрд рублей: названа причина
12:25
Иностранцы смогут покупать украинскую землю: премьер-министр озвучил условие
11:33
​Что стало с украинскими предприятиями в оккупированном Крыму за 5 лет: опубликованы цифры
09:29
Доллар неожиданно подорожал: официальный курс на 3 сентября

2 сентября

17:25
​В НБУ рассказали о геополитических рисках для Украины: опубликован отчет
16:34
​Налоги необходимо снижать: в ГФС рассказали, как стимулировать рост экономики
Все новости

При крушении в России военного самолета никто не выжил: появилось фото с места ЧП

среда, 04 сентября 2019, 09:05
переглянути новину українською

Вследствие катастрофы военного штурмовика Су-25УБ 3 сентября в Ставропольском крае (Россия) погибли оба пилота.

Об этом сообщает Ren.tv.

По некоторым данным, погибшие - летчики из Буденновска Артем Л. и Юрий Б. Однако пока официально эта информация не подтверждена.

Напомним, известно, что самолет выполнял плановый учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Он упал в безлюдной местности.

Упавшее воздушное судно было обнаружено практически сразу, штурмовик в результате крушения был полностью разрушен. Спасатели с воздуха обнаружили на земле два парашюта.

В социальной сети "ВКонтакте" в одной и групп опубликовали фото.

Как сообщал "Апостроф", ранее пассажир снял на видео момент смертельного ЧП с самолетом в России, на борту которого находились около полсотни пассажиров.

Фотовзгляд

Все галереи
Первый звонок в Талаковке на Донбассе

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Просто перестать копать: как Зеленский объявил янтарную войну в Украине

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: