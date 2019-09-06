Никаких привилегий: власти показали условия, в которых Зайцева отбывает наказание

Участница кровавого ДТП в Харькове Елена Зайцева находится в колонии с обычными условиями содержания, а не с привилегированными.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной уголовно-исполнительной службы Украины.

"Администрация ГУВС Украины опровергает распространенную некоторыми СМИ информацию о направлении осужденной Зайцевой в учреждения исполнения наказаний с привилегированными условиями содержания", - говорится в сообщении.

Здесь отметили, что содеянное Зайцевоя является преступлением, совершенным по неосторожности.

"В Государственной уголовно-исполнительной службе Украины существует только один сектор минимального уровня безопасности с облегченными условиями содержания для женщин, впервые осужденных к лишению свободы за преступления, совершенные по неосторожности, при государственном учреждении "Покровский исправительный центр (№ 79)", - добавили в ведомстве.

В ГУВС заверяют, что порядок и условия отбывания наказания в указанном секторе организовано в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.

Также ведомство опубликовало фотографии из различных колоний Украины, которые мало похожи на места лишения свободы. Фотографии колонии Зайцевой здесь не показали.

Вместе с тем, адвокат Зайцевой Лариса Матвеева в Facebook написала, что ей так и не ответили о том, где сейчас находится ее подзащитная.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Зайцева отбывает наказание за ДТП в "общежитии" без роб и решеток на окнах.