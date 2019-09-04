Зайцева отбывает наказание за ДТП в "общежитии" без роб и решеток на окнах: опубликовано видео

Осужденная Елена Зайцева была доставлена в Покровский исправительный центр №79 в Днепропетровской область, где уровень безопасности отмечен как минимальный.

Об этом сообщает издание KharkivToday, ссылаясь на сюжет о центре. Следует отметить, что указанный сюжет об исправительном центре был опубликован год назад.

Так, виновница смертельного ДТП в Харькове была этапирована 2 сентября, информацию об этом подтвердила спикер Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения наказаний Дарья Мартынова.

Центр имеет облегченные условия содержания, рассчитан на 600 человек. 110 его обитателей – осужденные с ограничением свободы. В центре занимаются легкой промышленность, созданы участки по изготовлению шлакоблока и тротуарной плитки.

Осужденные проживают в местном общежитии, также здесь имеется медпункт, парикмахерская, тренажерный зал, небольшой храм и библиотека. Здесь не запрещают пользоваться интернетом и мобильной связью, также нет определенного дресс-кода, а у всех проживающих есть собственные шкафы с вещами.

Как сообщал "Апостроф", ранее второго фигуранта ДТП на улице Сумской в Харькове Геннадия Дронова этапировали в Крюковскую исправительную колонию №29 в Полтавской области.