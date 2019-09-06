Спецгруз 200: стало известно о новых крупных потерях войск Путина в Сирии

В сирийской провинции Идлиб на мине подорвалась группа из восьми российских военных.

Как сообщает российское издание "Ведомости", в результате инцидента трое офицеров погибли, а еще двое получили ранения.

В свою очередь в сводке российского Министерства обороны за 4 сентября говорится, что в Сирии в этот день обошлось без потерь.

По уточненным данным, перед тем, как подорваться на мине, российская военная группа якобы направлялась в опорный пункт. За 30 метров от наблюдательного пункта произошли два взрыва мины ОЗМ-72.

Местное издание Al-Masdar пишет, что взрыв мог быть следствием операции сирийских антиправительственных повстанцев. К нему могут быть причастны бойцы "Национального фронта освобождения Сирии".

Ранее "Апостроф" сообщал, что в сети появилось видео из провинции Идлиб в Сирии, где Россия нанесла ряд новых авиаударов по мирным населенным пунктам.