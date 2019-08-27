Отец со слезами прощается с убитым сыном: сеть потрясло видео преступлений России в Сирии

В сети появилось видео из провинции Идлиб в Сирии, где Россия нанесла ряд новых авиаударов по мирным населенным пунктам.

На видео, опубликованном в Twitter блогером с ником Vitauskas, видно, как пожилой мужчина прощается со своим сыном.

Блогер указал, что в результате российской атаки в Сирии в этот раз было убито девять человек и еще 20 ранено.

"Девять мирных жителей погибли и 20 получили ранения в результате новых авиаударов по сирийской провинции Идлиб. На видео 90-летний отец прощается со своим сыном, убитым ВКС Преступной Федерации. В Кремле это называют "легитимной борьбой с терроризмом", - пишет он.

В комментариях под роликом пользователи возмутились безнаказанностью военных преступлений РФ в Сирии и пожелали наступления мира для сирийцев и других народов, пострадавших от России.

Как сообщал "Апостроф", ранее армия Башара Асада, которую поддерживают ВС РФ, захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, который является последним крупным анклавом повстанцев в Сирии.