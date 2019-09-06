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В Киеве пассажир открыл стрельбу в троллейбусе: фото и данные о пострадавших

пятница, 06 сентября 2019, 13:51
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В пятницу, 6 сентября, на улице Федорова в Киеве в общественном транспорте произошел конфликт со стрельбой.

Об этом сообщили в отделе коммуникаций ГУ Национальной полиции столицы.

По сведениям полиции, между двумя пассажирами троллейбуса произошла ссора, которая затем переросла в потасовку. Один из мужчин достал пистолет и выстрелил в оппонента. На остановке он вышел из салона, но за ним погнался еще один человек. Вооруженный мужчина выстрелил еще три раза в сторону преследователя и сбежал.

Обоих потерпевших госпитализировали, их жизни ничего не угрожает. Полиция, которая прибыла на место происшествия, получила изображения стрелка с записей камер видеонаблюдения. Согласно свидетельствам очевидцев, он был одет в куртку песочного цвета и джинсы.

Открыто уголовное производство по ч.4 ст. 296 УК Украины – хулиганство. Стрелку угрожает до семи лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в поселке Затока Одесской области между двумя мужчинами произошел конфликт, в котором один из них использовал огнестрельное оружие.

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