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На популярном курорте под Одессой произошла смертельная стрельба: фото

понедельник, 02 сентября 2019, 12:28
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В курортном поселке Затока, Одесской области, между двумя мужчинами произошел конфликт: один из них использовал пистолет.

Об этом со ссылкой на правоохранителей сообщает УНН.

Происшествие произошло рядом с одним из местных кафе. Между неустановленным мужчиной и жителем города Беляевка возник конфликт. Во время конфликта неизвестный достал пистолет, вероятно травматического действия, и произвел несколько выстрелов в сторону оппонента. В результатов житель Беляевки 1990 года рождения получил ранение грудной клетки. Нападающий с места происшествия скрылся. Медики скорой, которые прибыли на вызов, оказали пострадавшему помощь, но от полученных ранений он скончался.

Начато досудебное расследование по ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). Обстоятельства происшествия и причастные лица устанавливаются.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", полицейские задержали супругов, которых подозревают в убийстве молодого таксиста в Киеве.

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