Куски авто разлетелись по трассе: фото и видео масштабной аварии с 5 машинами под Киевом

В пятницу, 6 сентября, под Киевом на Одесской трассе столкнулись сразу 5 автомобилей, в том числе один грузовик.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 22:20. Зачинщиком масштабной аварии, по предварительной информации, стал водитель грузового авто, который сообщил, что попутал педали газа и тормоза. Одного человека госпитализировали.

По словам одного из участников аварии, все машины стояли на светофоре рядом с поворотом на Чабаны по направлению в Киев. Как только загорелся "зеленый" они тронулись и фура сразу же врезалась в Opel, который от удара догнал спринтер. Грузовое авто, в свою очередь, врезалось в "Газель", которая зацепила "Жигули". Больше всего пострадал Opel и его водитель, которого госпитализировали с травмой ключицы и сотрясением мозга.

Мужчина, который был за рулем фуры, отказался говорить с журналистами. Но другие участники ДТП сообщили, что водитель грузового авто аргументировал случившееся тем, что перепутал педали и уже не мог избежать столкновения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 сентября в Киеве автомобиль врезался в забор и вылетел на тротуар рядом со станцией метро "Левобережная".