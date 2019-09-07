RU  UA  EN

суббота, 7 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 сентября

11:12
Как встречают украинских пленных в аэропорту под Киевом: эксклюзивные фото
10:59
Стали известны финалисты US Open 2019
10:55
Скандал в Станице Луганской: появилось видео снятия украинских флагов
10:38
Появились первые фото и видео с пленными россиянами в аэропорту "Борисполь"
10:25
Россия стягивает военные корабли в Крым: появились свежие фото из Севастополя
10:15
Уже не сезон: появилось грустное видео побережья на курорте Кирилловка
10:14
Давайте уйдем от обсуждений: Джанабаева заявила, что ушла от Меладзе
09:50
Два самолета с пленными вылетели из Москвы и Киева: данные с онлайн радара
09:45
Куски авто разлетелись по трассе: фото и видео масштабной аварии с 5 машинами под Киевом
09:25
Отбор на Евро-2020: результаты 6 сентября
09:24
На юбилее соратника Медведчука заметили людей Зеленского, президентов и олигархов: фото и видео
08:51
Появились фото и видео прощания с парамедиком "Азова", погибшим на Светлодарской дуге
Все новости

Куски авто разлетелись по трассе: фото и видео масштабной аварии с 5 машинами под Киевом

суббота, 07 сентября 2019, 09:45
переглянути новину українською

В пятницу, 6 сентября, под Киевом на Одесской трассе столкнулись сразу 5 автомобилей, в том числе один грузовик.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент случился около 22:20. Зачинщиком масштабной аварии, по предварительной информации, стал водитель грузового авто, который сообщил, что попутал педали газа и тормоза. Одного человека госпитализировали.

По словам одного из участников аварии, все машины стояли на светофоре рядом с поворотом на Чабаны по направлению в Киев. Как только загорелся "зеленый" они тронулись и фура сразу же врезалась в Opel, который от удара догнал спринтер. Грузовое авто, в свою очередь, врезалось в "Газель", которая зацепила "Жигули". Больше всего пострадал Opel и его водитель, которого госпитализировали с травмой ключицы и сотрясением мозга.

Мужчина, который был за рулем фуры, отказался говорить с журналистами. Но другие участники ДТП сообщили, что водитель грузового авто аргументировал случившееся тем, что перепутал педали и уже не мог избежать столкновения.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 сентября в Киеве автомобиль врезался в забор и вылетел на тротуар рядом со станцией метро "Левобережная".

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: