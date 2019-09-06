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Пьяный водитель устроил эффектное ДТП возле метро в Киеве: фото

пятница, 06 сентября 2019, 20:40
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В пятницу, 6 сентября, в Киеве автомобиль врезался в забор и вылетел на тротуар рядом со станцией метро "Левобережная".

Об этом сообщает "Киев Оперативный".

По словам свидетелей, легковой автомобиль Nissan перед выездом на тротуар двигался на достаточно высокой скорости. Также отмечается, что, по внешним признакам, водитель авто находился в состоянии алкогольного опьянения.

Пострадавших в результате ДТП не было.

Кроме того, сообщается, что за рулем авто был водитель одной из столичных компаний.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", вечером в среду, 4 сентября, на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошла серьезная авария: автомобиль "Мерседес Вито" врезался в автобус "Неоплан" и еще один автомобиль.

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