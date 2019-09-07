RU  UA  EN

суббота, 7 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

7 сентября

07:52
Обмен пленными: адвокат россиян сделал уточнение о времени и списке
07:26
На украинском курорте произошел взрыв с пожаром: фото и видео
06:24
Одной области не повезет: синоптики дали райский прогноз на субботу
05:37
Гормоны, луч света и черная дыра: названы лауреаты главной научной премии года
04:43
В сети напомнили актуальную сценку с Зеленским про Украину и Путина: видео
03:38
Выяснилась забавная деталь о крутом подарке Илона Маска для Лукашенко
02:31
Ученые выяснили назначение загадочных дыр в черепе тиранозавра рекса
01:29
Назад в средневековье: сети шокировало "ноу-хау" в российской школе
00:29
Ураган "Дориан" вынес на американский пляж кокаина на почти миллион долларов: фото

6 сентября

23:54
В Киеве фура устроила смертельное ДТП: фото
23:42
Станция Chandrayaan-2 разбилась при посадке на Луну: видео
23:24
В США сделали интересное заявление по обмену между Украиной и Россией
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На украинском курорте произошел взрыв с пожаром: фото и видео

суббота, 07 сентября 2019, 07:26
переглянути новину українською

В курортном городе Приморск Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого загорелась электроподстанция.

Как сообщает "Информатор", по этой причине фактически весь город остался без электроэнергии.

По данным очевидцев событий, пожар охватил очень большую территорию. Жители города говорят, что в объект попала молния.

Электричества также нет в местное больнице. Люди, которые слышали взрыв, сперва подумали, что началась война и писали, что им очень страшно.

На своей странице в Facebook народный депутат Павел Мельник написал, что выезжает из Киева и прерывает заседание своего комитета. В областном центре руководство региона будет решать сложившуюся катастрофическую ситуацию и делать все, чтобы вернуть в город электроэнергию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что отдыхающие на Азовском море неожиданно обнаружили пластиковую бутылку с посланием от девушки.

Фотовзгляд

Все галереи
Открытие Высшего Антикоррупционного суда

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Банки
    Валютный рынок
      Налоги
        Регуляторная политика
          Бюджет
            Внешняя торговля
              Макроэкономика
                Энергетика
                  Транспорт и связь
                    Промышленность
                      Финансы

                        © 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

                        Разработка сайта: