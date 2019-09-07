На украинском курорте произошел взрыв с пожаром: фото и видео

В курортном городе Приморск Запорожской области прогремел взрыв, в результате которого загорелась электроподстанция.

Как сообщает "Информатор", по этой причине фактически весь город остался без электроэнергии.

По данным очевидцев событий, пожар охватил очень большую территорию. Жители города говорят, что в объект попала молния.

Электричества также нет в местное больнице. Люди, которые слышали взрыв, сперва подумали, что началась война и писали, что им очень страшно.

На своей странице в Facebook народный депутат Павел Мельник написал, что выезжает из Киева и прерывает заседание своего комитета. В областном центре руководство региона будет решать сложившуюся катастрофическую ситуацию и делать все, чтобы вернуть в город электроэнергию.

Ранее "Апостроф" сообщал, что отдыхающие на Азовском море неожиданно обнаружили пластиковую бутылку с посланием от девушки.