Под Запорожьем иностранцы попали в страшное ДТП, много погибших: опубликованы фото

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Мелитопольском районе Запорожской области произошло страшное ДТП, в результате которого погибли четыре человека, в том числе гражданка Турции, еще двое граждан этой страны попали в больницу.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления Национальной полиции в области.

Информация об аварии поступила правоохранителям около 01:30.

ДТП случилось на 403-м км автодороги Харьков - Симферополь.

По предварительным данным, водитель автомобиля Fiat Doblo выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-2104. В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ и его две пассажирки, в т.ч. гражданка Турции, скончались на месте происшествия. Водитель автомобиля Fiat, военнослужащий 1984 года рождения, был доставлен в больницу, где от полученных травм скончался.

Четыре пассажира автомобиля "ВАЗ" - двое малолетних детей, жители Мелитопольского района 2010 и 2011 годов рождения, и двое граждан Турции, женщины 1972 и 1982 рождения, - госпитализированы в больницу.

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По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

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