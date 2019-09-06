В Киеве фура устроила смертельное ДТП: фото

Вечером в пятницу, 6 сентября, в Киеве на улице Газопроводная фура наехала на пешехода.

Об этом сообщает "Эспрессо".

По информации издания, грузовик двигался в направлении Кольцевой дороги. На дорогу в неустановленном месте внезапно выбежал мужчина и ударился в прицеп фуры, которая уже частично проехала мимо него. Пешеход отлетел и упал на дорогу.

Врачи скорой помощи, прибывшие на вызов, констатировали смерть мужчины. Его личность и все обстоятельства трагедии выясняют правоохранители.

На вид жертве ДТП было около 60-70 лет.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в среду, 4 сентября, на трассе Киев-Чоп во Львовской области произошла серьезная авария: автомобиль "Мерседес Вито" врезался в автобус "Неоплан" и еще один автомобиль.