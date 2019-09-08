Попросил сигарету и умер: в Киеве произошло загадочное ЧП, фото и видео

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Киеве произошло загадочное ЧП - мужчина в неадекватном состоянии попросил у прохожих сигарету, после чего упал и умер.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел на пересечении улиц Здолбуновской и Михаила Драгоманова.

По словам очевидцев, они обратили внимание на мужчину, лицо которого было разбито, и предложили помощь. Он вел себя странно, сказал, что медики ему не помогут, и пошел дальше, периодически падая и поднимаясь.

На улице Здолбуновской мужчина попросил сигарету. Он закурил ее и снова упал. Молодые люди вызвали "скорую", но врачам оставалось лишь констатировать смерть.

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Отмечается, что при мужчине нашли записку с именем Лена и номером телефона. Правоохранители связались с женщиной, которая и помогла установить личность погибшего. Она рассказала, что мужчина злоупотреблял алкогольными напитками, а телесные повреждения были еще утром. Умершему было 36 лет.

В настоящее время выясняются все подробности инцидента.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина умер страшной смертью - он припарковался на обочине и вскоре скончался, из-за сильной жары его тело разложилось.