Убила жара: в Киеве мужчина умер страшной смертью, фото

В Киеве мужчина умер страшной смертью - он припарковался на обочине и вскоре скончался, из-за сильной жары его тело разложилось.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Instagram.

"Жесть в Киеве на П.Тычины! Умер прямо в машине. Найден труп на Березняках. Мужчина припарковался и умер. Из-за жары тело сильно разложилось. Полиция ведет расследование. Берегите свое здоровье", - сказано в сообщении.

Стоит отметить, что пост активно комментируют в сети - некоторые предполагают, что мужчине могло стать плохо с сердцем из-за невыносимой жары, а оказать помощь или вызвать "скорую" было просто некому. Пока официальной информации о причинах его смерти нет.

"Убила жара", " Ужас. Киевские водилы настолько суровые, что сгорают в своих авто", "Неужели никто не заметил?", "Гребанная жара", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", 23 июня в Киеве произошло жуткое ДТП, в котором погиб молодой байкер. Парню было 30 лет.

22 июня в киевском метрополитене на станции "Крещатик" скончалась женщина.

16 марта умер украинский журналист, редактор ленты новостей издания Focus.ua Святослав Секунов.