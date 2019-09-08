Появилось фото украинского бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе

В интернете обнародовали фотографию бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) Михаила Ткачишина, который погиб от пули снайпера в зоне боевых действий на Донбассе.

Трагедия произошла 5 сентября в 20:30 вблизи Горловки Донецкой области.

Ткачишин служил в 53-й механизированной бригаде с апреля 2019 года в 5-й роте 2-го батальона в звании сержанта. В своем подразделении был гранатометчиком. До этого проходил службу в 184-м учебном центре, был инструктором.

Боец был родом из Херсона, но в последнее время проживал во Львовской области с семьей.

Прощание с военным состоится в понедельник, 9 сентября, в 10:30, в областном дворце молодежи.

Как сообщал "Апостроф", 4 сентября на Донбассе в результате боевого столкновения на Светлодарской дуге погиб военнослужащий полка "Азов" Эдуард Шахов с позывным "Шах".