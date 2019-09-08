RU  UA  EN

воскресенье, 8 сентября
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.95
Меню
Общество

Читайте нас в Telegram-канале

Новости

8 сентября

08:27
На популярном российском курорте внезапно выпал снег: фото и видео
08:08
Пляжи еще не опустели: появилось интересное видео с курорта Кирилловка
08:03
Путин в день освобождения пленных отметился пикантным фото: в сети ажиотаж
07:43
Появилось фото украинского бойца, погибшего от пули снайпера на Донбассе
07:32
Недолго осталось: возвращение Цемаха в Россию показали меткой фотожабой
07:22
Уснул прямо за рулем: под Киевом поймали пьяного неадеквата, видео
06:34
Какой будет погода в Украине в воскресенье: карта и свежий прогноз
04:42
Что не так с обменом пленными: в Украине указали на победу шантажиста Путина
02:28
Когда ты никому не нужен: появилась мощная фотожаба на обмен пленными
01:33
Знаменитое розовое озеро на украинском курорте может исчезнуть: в сети показали фото
00:24
Матч соперников сборной Украины и другие результаты отбора на Евро-2020 от 7 сентября
00:03
Скандальний российский боец защитил титул чемпиона мира по боям без правил
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Уснул прямо за рулем: под Киевом поймали пьяного неадеквата, видео

воскресенье, 08 сентября 2019, 07:22
переглянути новину українською

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Вишневом Киевской области активисты вместе с правоохранителями и бойцами департамента охраны задержали пьяного неадеквата, который после остановки авто сразу же уснул за рулем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Вы только взгляните на его манеру вождения и моментальный сон…" - говорится в подписи к ролику.

Видео активно комментируют в сети.

"Аккуратненько под бровочкой домой...", "Ага, что там тот автопилот Tesla, вы посмотрите, какой автопилот в "Жигулях"...", " Ну, накидался - сядь в той же машине отоспись… Жесть", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный водитель устроил эффектное ДТП в Киеве - автомобиль врезался в забор и вылетел на тротуар рядом со станцией метро "Левобережная".

Фотовзгляд

Все галереи
Украинские политзаключенные и военнопленные вернулись домой

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Тишина сквозь грохот мин: что не так с планом Зеленского на Донбассе

Пять лет Иловайской трагедии: подробности бойни и расследования в Украине

Обрушение дома в Дрогобыче: все подробности трагедии, фото и видео

Эффект Бабченко: подробности резонансного "убийства" под Киевом и спецоперации силовиков

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм
Досье

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентство «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: