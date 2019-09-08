Уснул прямо за рулем: под Киевом поймали пьяного неадеквата, видео

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Вишневом Киевской области активисты вместе с правоохранителями и бойцами департамента охраны задержали пьяного неадеквата, который после остановки авто сразу же уснул за рулем.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает "Киев Оперативный", публикуя соответствующее видео.

"Вы только взгляните на его манеру вождения и моментальный сон…" - говорится в подписи к ролику.

Видео активно комментируют в сети.

"Аккуратненько под бровочкой домой...", "Ага, что там тот автопилот Tesla, вы посмотрите, какой автопилот в "Жигулях"...", " Ну, накидался - сядь в той же машине отоспись… Жесть", - пишут в интернете.

Как сообщал "Апостроф", ранее пьяный водитель устроил эффектное ДТП в Киеве - автомобиль врезался в забор и вылетел на тротуар рядом со станцией метро "Левобережная".