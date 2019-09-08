В Киеве мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов: фото и видео с места

В ночь на воскресенье, 8 сентября, в Киеве мужчина совершил самоубийство с помощью флакона духов - он разбил бутылку и нанес себе глубокие порезы.

Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу улица Анны Ахматовой, 1.

Как выяснили полицейские, мужчина сидел на лавочке с 04:00. Позже очевидцы увидели окровавленного мужчину на тротуаре и вызвали врачей. Медики по приезду лишь констатировали смерть. Возле тела погибшего обнаружили записку и осколки флакона от духов.

Отмечается, что ни документов, ни мобильного телефона при нем не нашли. Личность погибшего не установлена. На вид ему около 30 лет.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве мужчина в неадекватном состоянии попросил у прохожих сигарету, после чего упал и умер.