В России заявили о задержании двух украинцев: что известно

На административной границе с оккупированным Крымом произошло очередное задержание граждан Украины.

Как сообщает "Крым.Реалии", 9 сентября здесь задержали жителя Хмельницкой области и крымчанина.

По данным российских силовиков из ФСБ, оба задержанных "находятся в федеральном розыске".

В погрануправлении отметили, что 40-летний украинец с апреля 2019 года находится в федеральном розыске за мошенничество в крупном размере. По данным российского "следствия", правонарушение он совершил в Крыму.

Второй задержанный, по данным ФСБ, в розыске с 2016 года за совершение кражи с причинением значительного ущерба.

В данный момент никакой дополнительной информации о задержанных нет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в аннексированном Россией Крыму чиновники занимаются развращением детей в лагерях.