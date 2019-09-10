Начали взрываться боеприпасы: под Харьковом горит военный полигон, фото

На военном полигоне вблизи Клугино-Башкировки в Харьковской области продолжается пожар, начали взрываться боеприпасы, опубликовано фото с места событий.

Об этом сообщает сайт городского совета Чугуева.

Ликвидацией пожара занимаются военные пожарные и личный состав Чугуевского РО ГСЧС. Также идет разминирование территории силами саперов 54-й бригады. По словам спасателей, наличие на полигоне боеприпасов мешает работам по ликвидации возгорания.

"За вчерашний день три боеприпаса взорвались, а десять были обезврежены. К счастью, пока обходится без пострадавших", - сообщили на сайте горсовета.

Сейчас власти города ищут тяжелую инженерную технику для ликвидации пожара на полигоне.

Как сообщал "Апостроф", ранее жители поселка Малиновка, в Чугуевском районе Харьковской области, начали жаловаться на едкий дым, который в течение нескольких недель накрывает окрестности.