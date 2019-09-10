Под Харьковом люди травятся из-за ЧП на военном полигоне: опубликованы жуткие видео

Жители поселка Малиновка, в Чугуевском районе Харьковской области, жалуются на едкий дым, который на протяжении нескольких недель накрывает их дома.

Соответствующие видео публикует в Youtube пользователь под ником Алексей Пономаренко.

Как сообщается, рядом с Малиновкой на военном полигоне горят торфяники. Пожары происходят с середины августа, однако в сентября ситуация стала критической.

"Сегодня ночью мы с детьми в доме с закрытыми дверями и окнами прятались с головой под одеяло, чтобы не угореть… У всех отек слизистой носа и горла, в легких тяжесть, головокружение, тошнота, головная боль. Мы боимся просто от угарного дыма однажды не проснуться, не говоря уже о таких последствиях этой экологической катастрофы как астма или рак", – пишет одна из жительниц поселка в Instagram.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 сентября, на свалках двух районов Киевской области одновременно произошли возгорания.