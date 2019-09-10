Под Днепром бьют тревогу из-за серьезной экологической катастрофы: видео

В Вольногорске Днепропетровской области люди бьют тревогу из-за экологической катастрофы.

Как пишут местные издания, здесь уже вторые сутки жители не могут пользоваться водопроводной водой.

Дело в том, что водозабор, который качает воду на город, не справляется со своими обязанностями. 9 сентября место посетила комиссия горисполкома с представителями общественности.

Как выяснилось, в месте забора воды на город в Днепре испорчена вода. На месте стоит устойчивый смрад.

Власти обещают разобраться в ситуации в ближайшее время, а пока людям приходится оставаться без воды.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Армянске (оккупированный Российской Федерацией Крым) местные жители снова жалуются на загрязненный воздух: по их словам, запах химикатов появился вечером 29 августа.