Скандал с украинскими флагами в Станице Луганской: офицер ВСУ порадовал свежими фото

На линии разграничения в районе Станицы Луганской вновь установили украинские флаги, которые по непонятным причинам пропали.

Об этом сообщает офицер ВСУ Анатолий Штефан.

По его словам, досадная ошибка устранена и флаги Украины возвращены на место.

"Надеюсь виновные за такие действия, те кто дал команду снять, понесут ответственность! Слишком большую цену мы платим чтобы именно этот флаг свободно развевался над этой территорией. Станица украинская! Луганск - это Украина!" - написал он.

Также офицер опубликовал свежие фотографии с места.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном боевиками Луганске открыли необычный памятник, фотографии которого опубликовали пользователи социальных сетей.