Украинский омбудсмен назвала срок нового обмена пленными с Россией

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова детально рассказала о том, какие есть договоренности между РФ и Украиной по дальнейшему обмену пленными.

В эфире "Сніданку з 1+1" она отметила, что сейчас в РФ в заключении находятся 113 украинцев, 89 из которых - крымские татары.

Также она рассказала, сколько из уже освобожденных украинцев были помилованы президентом РФ Владимиром Путиным.

"Украинцы, освобожденные из плена, являются свободными гражданами. Десять политзаключенных были помилованы президентом России, один - господин Бекиров освобожден под личное обязательство и 24 моряка были освобождены под личное обязательство мое, как человека, который заслуживает доверия согласно статье 103 Уголовно-процессуального кодекса РФ", - рассказала она.

Говоря о новом обмене, Денисова подчеркнула, что такие перспективы есть.

"Я считаю, что в этом году обмен произойдет", - добавила Денисова.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из украинских военных, участников захвата в плен экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха, в ходе спецоперации потерял ногу.