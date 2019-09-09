Сказали, "посылка" важная: появился рассказ бойца, вывозившего Цемаха с Донбасса

Один из украинских военных, участников захвата в плен экс-начальника ПВО так называемой ДНР Владимира Цемаха, в ходе спецоперации потерял ногу.

Об этом пишет на своей странице в Facebook журналистка Алена Лунькова.

Боец с позывным "Тритон" служит в 74 отдельном разведбате ВСУ. Именно военнослужащие этого батальона осуществляли перевод захваченного Цемаха через линию соприкосновения. Тритон хотел помочь другому бойцу, который подорвался на мине, но наткнулся на мину сам и потерял ногу. Однако рассказывает он об этом с улыбкой.

"Откатился назад, поднял ногу, говорю "б**дь, оторвало", – говорит боец.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 7 сентября Владимира Цемаха вместе с рядом другим заключенных обменяли на украинских пленных.