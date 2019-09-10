Внезапно прилетела бомба: боевики понесли крупные потери после удара ВСУ

Боевики так называемой ДНР обвиняют Вооруженные силы Украины в том, что те якобы нанесли удар по автомобилю с военными медиками.

Об этом на своей странице в Twitter сообщает блогер под ником "Фашик Донецкий".

Блогер опубликовал скриншот сообщения, размещенного боевиками, в котором утверждается, что вследствие обстрела ВСУ были якобы убиты военные медики и трое раненых до этого боевиков.

По мнению самого блогера, в уничтоженном украинскими бойцами автомобиле не было медиков, а красный крест на него нанесли уже после успешного выстрела с целью дискредитации ВСУ.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", стало известно о ликвидации в зоне действия операции Объединенных сил на Донбассе двух боевиков – Виталия Савостьянова и Юрия Денисюка.