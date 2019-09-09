Боевики на Донбассе готовят кровавую провокацию против Украины

В сообществах боевиков распространяется информация о том, что украинские военные якобы уничтожили автомобиль медиков с ранеными.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает блогер Анатолий "Штирлиц" Штефан.

Как отмечает блогер, боевики готовят постановочный фейк, нанося красные кресты на автомобили для обвинения войск ВСУ.

"Такие оскароносные ролики они очень любят снимать, но как всегда умалчивают, что в очередной раз оккупантам ночью не хватило боярышника, решили поехать за дополнительным пайком в соседнее село и заехали на свое минное поле", – пишет Штефан.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", пропагандисты сепаратистов отличились новым фейком про наркотики для военных Вооруженных сил Украины на Донбассе.